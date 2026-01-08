Haberler

Otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı

Otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı
Güncelleme:
Aksaray'da meydana gelen kazada, ehliyetsiz 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü otomobille çarpışarak ağır yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Aksaray'da meydana gelen kazada otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Galericiler Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz A.A. (16) yönetimindeki 68 AFC 065 plakalı motosiklet, O.E. (24) idaresindeki 34 GE 510 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otomobile yandan çarpan motosiklet sürücüsünün kafası kapı camını kırdı. Kazayı gören esnaf durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibince ilk müdahalesi sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

