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Aksaray'da motor bölümüne giren kedi, itfaiyenin oksijen müdahalesiyle çıkarıldı

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Aksaray'da motor bölümüne giren kedi, itfaiyenin oksijen müdahalesiyle çıkarıldı
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Aksaray'da park halindeki otomobilin motor kısmına giren kedi, itfaiye ekiplerinin oksijen gazlı müdahalesiyle çıkarıldı. Oksijen gazıyla sakinleşen kedi motorun alt kısmından çıkarak kaçtı.

Aksaray'da otomobilin motor kısmına saklanan ve bir türlü çıkmayan kedi, itfaiye ekiplerinin oksijen gazlı müdahalesiyle çıkarıldı.

Olay, Minarecik Mahallesi Mehmet Altınsoy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halindeki otomobilin motor kısmına kedi girdi. Aracı çalıştırmasıyla miyavlamaya başlayan kedi sesini duyan araç sahibi hemen motoru durdurarak kediyi bulmaya çalıştı. Korkan kediyi uzun uğraşlara rağmen çıkaramayan sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri bir süre verdiği mücadelede korkan kediyi çıkaramayınca oksijen tüpünü getirerek motor kısmına oksijen gazı sıktı. Oksijen gazı ile sakinleşen kedi motorun alt kısmından çıkarak kaçtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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