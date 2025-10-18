Haberler

Aksaray'da Molotofkokteyli Hazırlayan İki Çocuk Yakalandı

Aksaray'da Molotofkokteyli Hazırlayan İki Çocuk Yakalandı
Aksaray'da kavga edeceği kişilerle buluşmadan önce parkta molotofkokteyli hazırlayan iki genç, polis tarafından yakalandı. Olay sonrası çocuklar gözaltına alındı ve tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da kavga edecekleri kişilerle buluşmadan önce park içerisinde molotofkokteyli hazırlayan iki çocuk, polis ekiplerinin baskınıyla yakalandı.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi 5705 sokaktaki parkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, tartıştıkları kişilerle kavga için buluşmaya giden Hamza A. (17) ve Ali Efe G. (15) isimli çocuklar, gitmeden önce elde ettikleri balata spreyi, soda şişesi ve bezlerle parka gelen gençler, burada banka oturup molotof kokteyli yapmaya başladı. Bu sırada çocukların ateşle uğraştığını fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine ola yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler çocukları hazırladıkları molotofkokteylleriyle birlikte suçüstü yakaladı. Çocuklar gözaltına alınırken, adrese Olay Yeri İnceleme Şubesi ve bomba imha uzman ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri incelemeler yaparken, bomba imha uzman ekipleri de detaylı çalışmalar yaptı. Çocuklar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

