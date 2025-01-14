Üye Girişi
Haberler
Özel, Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi

Kürsüde havaya kaldırıp gösterdi: Bu belgeyi Bahçeli'ye yollayacağım
5 bin liralık çocuk yardımı kaç yıl sürecek? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

5 bin liralık yardım kaç yıl sürecek? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin

Bakanlık uyardı: Bu ceketi çocuklarınıza sakın giydirmeyin
Cinayet mi intihar mı? Genç kadının ölümünde tutuklu kocayı kurtaracak rapor çıktı

Cinayetten tutuklanan kocayı kurtaracak rapor geldi

Aksaray'da Mandalina Yüklü Tır Alev Alarak Yandı

Aksaray'da Mandalina Yüklü Tır Alev Alarak Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde bir tır, otoyolda seyir halindeyken aniden alev aldı. Yangın, tırın dinlenme tesisi civarında bilinmeyen bir sebepten çıkarken, sürücü kendini dışarı atmayı başardı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti ve tır kül oldu.

Aksaray'da otoyolda seyir halindeyken aniden alev alan mandalina yüklü tır yanarak kül oldu.

Yangın, Ankara - Niğde otoyolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ankara-Niğde otoyolunda Aksaray'ın Gülağaç ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi. Niğde'den Ankara istikametine seyreden İbrahim Y. (32) idaresindeki tır, Aksaray'ın Gülağaç ilçe sınırlarında bulunan bir dinlenme tesisi civarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü İbrahim Y. (32) tırı yolun sağına çekerek kendini dışarıya attı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tır ve dorsesi yanarak adeta küle döndü. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray Icardi'ye uyarı gönderdi
img

Yeşilçam yıldızından sevenlerini kahreden haber
img

En acı veda! El sallarken gözyaşları sel oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi

Yılmaz Özdil kalp krizi geçirdi
Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

Ünlü oyuncudan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu
Suriye'de sarraflar sokaklarda balya balya para bozuyor

Yasak kalktı! Sokakta balya balya parayla bekliyorlar
12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu

12 yaşındaki kız çocuğunu taşla öldüren caninin ifadesi kan dondurdu
Elektrik faturalarında hesaplar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Faturalarda hesaplar değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı da Menzil Cemaati'ndeki tansiyonu düşürmedi

Erdoğan'ın uyarısına rağmen kavgaya devam ediyorlar

Son Dakika Haberleri

Filiz Akın sağlık durumu nedir? Filiz Akın öldü mü? ANKARA HAVA DURUMU | 15 Ocak Çarşamba Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez kimdir? Şenol Sönmez kaç yaşında ve nereli? ATV CANLI YAYIN İZLE || 14 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ocak Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Yılmaz Özdil kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Özdil'in hastalığı nedir? Hadise yeni sevgilisiyle ne paylaştı? Hadise'nin yeni sevgilisi kim? Abdüllatif Şener'in oğlu kim, tutuklandı mı? Şamil Şener neden tutuklandı, suçu ne? Yılmaz Özdil hastaneye mi kaldırıldı? Yılmaz Özdil sağlık durumu nedir? Serenay Sarıkaya ifadeye mi çağırıldı? Serenay Sarıkaya neden ifade verecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.