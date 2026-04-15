Husumetli komşular arasında mahkeme kararı sonrası kavga: 2 yaralı

Husumetli komşular arasında mahkeme kararı sonrası kavga: 2 yaralı
Aksaray'da aylar önce yaşanan bir gürültü yüzünden mahkemelik olan komşular, mahkeme kararı sonrasında yine kavgaya tutuştu. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da aylar öncesi yaptıkları kavga yüzünden mahkemelik olan komşular mahkeme kararı sonrası yeniden kavgaya tutuştu. Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı.

Kavga, Hasas Mahallesi Hasas Caddesi üzerinde bulunan Yıldız Özbek Apartmanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aylar öncesinde apartmanda gürültü yüzünden kavga eden 2 komşu birbirinden şikayetçi oldu. Şikayetin ardından mahkeme bir tarafı suçlu diğer tarafı haklı bularak kararını verirken, karar sonrası apartmanda gece yarısı aynı komşular arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Murat K. ve Murat B. isimli taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavga anları yan apartmanda oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Sağlık ekipleri olayda yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi ambulansta yaparak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Kahramanmaraş'taki okul saldırganının eski görüntüsü! Sergilediği hareketler garip

İşte 9 kişiyi öldüren saldırganın eski görüntüsü
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin başsağlığı mesajı

Okul saldırısıyla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
Liverpool ve Fransa'ya Ekitike'den kötü haber

Sevenleri şokta!
Öğretmenlerden 3 günlük 'iş bırakma' kararı

Öğretmenler 3 gün iş bırakıyor!
Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor

Kaynananın yeni evli gelinine attığı mesaja tepki yağıyor
Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı

Kahramanmaraş'taki saldırıda yaralanan öğrenci o anları anlattı
Sosyal medyadan 'saldırı yapacağız' paylaşımına gözaltı

"Karakola ve okula saldıracağız" dedi, operasyonla yakalandı
Huzur Partisi'nin Karlıova ilçe başkanı olay oldu

Adı sanı duyulmayan partinin ilçe başkanına bakın! Yorumlar bomba