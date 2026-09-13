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Aksaray’da kurumuş otların tutuşması ile yangın çıktı

Aksaray’da kurumuş otların tutuşması ile yangın çıktı
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Aksaray’da kurumuş otların bulunduğu boş arazide çıkan yangında yaklaşık bir dönüm alan kül oldu.

Aksaray'da kurumuş otların bulunduğu boş arazide çıkan yangında yaklaşık bir dönüm alan kül oldu.

Yangın, Yeni Mahalle 6118. Sokak'taki boş arazide kuru otların tutuşmasıyla meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazideki otlar bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede alana yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın 1 saat süren çalışmalar sonucu söndürülürken, yetkililer dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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