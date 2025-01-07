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Aksaray'da Köpek Saldırısı: Yaşlı Çift Yaralandı

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Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde bir çift, kızlarının evine gittiğinde bahçede zincirini koparan köpek tarafından saldırıya uğradı. Yaşlı kadın yüzü ve kafasında derin yaralar alırken, eşi de omuzundan yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırıldılar.

Aksaray'da kızlarının yaşadığı müstakil eve giden anne ve baba bahçedeki köpeğin saldırısına uğradı. Zincirini koparan köpek, anne ve babayı yere yatırıp saldırırken, kadının yüzünü ve kafasını ısırarak yaraladı.

Olay, Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Demirci beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kızları A.E.'nin daveti üzerine evlerine giden Ramazan Eke (64) ve eşi Fadimana Eke (59), müstakil evin demir kapısını açıp bahçeye girdiklerinde neye uğradıklarını şaşırdı. Bahçede zincire bağlı köpek zinciri kopartarak yaşlı çifte saldırdı. Önce adamın üzerine atlayıp omuzundan ısırıp yere seren köpek daha sonra kadının üzerine atlayıp yere serdikten sonra ısırmaya başladı. Kadının yüzünde ve kafasında derin yaralar oluşturan köpek, ellerini ve vücudunun birçok yerini ısırarak yaraladı.

"Eşim olmasaydı bu köpek beni yerdi"

Yaşanan olayı anlatan Fadimana Eke, "Kızım, 'Anne sen oruçsun buraya yemeğe gel' diye bizi çağırdı. Ben de öğle ve ikindi namazımı orada kılarım, akşam yemeğini de yiyip geliriz diye düşündüm. Eve girerken köpek bizi görünce önce eşime saldırdı. Ben de bağırdım, ben bağırınca bana saldırdı. Bana nasıl bir vurdu ve yıktı. Her yerimi ısırdı. Köpeğin altında, 'Allah'ım beni yiyecek bu' diyorum kendi kendime. Ağzımın orucuyla hiçbir şey diyemedim, hiçbir şey yapamadım. Elimle tuttum elime saldırdı. Hiç kurtulma imkanım yok. Eğer eşim olmasaydı bu köpek beni yerdi. Beni eşim kurtardı. Ellerim, dudaklarım, kafamın birçok yerini ısırdı" dedi.

"Önce bana sonra eşime saldırdı"

Baba Ramazan Eke ise "Kızım bizi evine davet etti. Biz de 14.30 gibi yemeğe çıktık eşimle. Köpek bizim sürekli bildiğimiz bir köpek. Zinciri kıracağı benim hiç aklıma gelmedi. Kendini vurup da zinciri kırınca köpek bize saldırdı. Önce bana vurdu ve beni yere yıktı. Benim omuzumu yaraladı. Ben itince benden kurtulup eşime koştu. Eşime de vurdu ve yere yıktı. Sonra da eline yüzünü ısırmaya başladı. Ben de kendi imkanlarımla kalkıp elime bir odun geçirdim. Ben köpeğe odunla vurunca köpek gitti. Önce Gülağaç Devlet Hastanesine götürdük, burası eşime müdahale edemedi. Kendi imkanlarımızla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldik" diye konuştu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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