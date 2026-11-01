Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil takla atınca 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil takla atınca 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Haber Videosunu İzle
Aksaray'da kontrolden çıkan otomobil takla atınca 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da Akin Köy Yolu TOKİ yol kavşağında kontrolden çıkan otomobil şarampole düşüp takla attı. Kazada araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralanarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; otomobil hurdaya döndü ve tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Akin Köy Yolu TOKİ yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akin köyünden Aksaray istikametine seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DB 2008 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce şarampole düştü sonra takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan bir genci ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan birisi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobilin hurdaya döndüğü kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı! Görüntüler şaşırttı

Suudi Arabistan'da alışılmadık gece!
Emir Sarıgül'den babası ve Özgür Özel hakkında '350 bin dolar' iddiası: Aracına koydu

Oğul Sarıgül'den Özel'i yakacak ek ifade! Babasının adını da verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt fiyatları tabelaya sığmadı! Çareyi böyle buldular

Akaryakıt zammı sonrası fiyat tabelaya sığmadı! Bakın nasıl çözdüler
Fransa'nın ardından Almanya da karıştı! Lüks markaların mağazaları yağmalandı

Görüntüler Avrupa'nın kalbinden! Gece yarısı mağazalar talan edildi
48. İstanbul Maratonu start verdi! İşte dereceye girenlere verilecek ödül

Kıtalar adımlarla birleşiyor! İşte dereceye girenlere verilecek ödül
Yunanistan'da Selen Erdem fırtınası! Ceketini fırlattı, maçtan atıldı

"Dişi Fatih Terim"i fena kızdırdılar!
İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Korkunç kazanın ardından geriye bu görüntüler kaldı! Bilanço ağır
Yıllardır gözlerden uzaktı! Michael Douglas, Jack Nicholson’ın son durumunu anlattı

Yıllardır gözlerden uzaktı! Ünlü oyuncu son durumunu anlattı
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi

Haberi duyan soluğu zincir markette aldı! Büyük izdiham yaşandı