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Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobil Sulama Kanalına Düştü

Aksaray'da Kontrolden Çıkan Otomobil Sulama Kanalına Düştü
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Aksaray'da meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 4 kişi yaralandı.

Aksaray'da kontrolden çıkıp sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Aksaray Ortaköy ilçesi Devedamı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden Ö.K. (27) yönetimindeki 06 DJS 637 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına düştü. Kazada sürücü ile araçtaki S.K. (21), K.K. (23) ve Z.K. (66) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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