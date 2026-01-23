Haberler

Kazaya karışan araçta yangın paniği

Kazaya karışan araçta yangın paniği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilde yangın çıktı. Sürücünün olay yerinden kaçması üzerine polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Aksaray'da kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobilde yangın çıktı. Aracın kaputunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi eski sanayi üst geçidi altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyük Bölcek Caddesi istikameti seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 34 DJA 360 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma çıktı sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karışırırken, ihbar üzenie olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan duman çıkması üzerine itfaiye ekipleri de gönderilirken, ekipler araç kaputunda çıkan yangını kontrol altına aldı. Polis kaçan sürücünün peşine düştü. Araç ise çekici marifetiyle otoparka çektirilildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok

Fıkra gibi olay! Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok
İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti

İmzayı attı! İşte Noa Lang'ın Galatasaray'a maliyeti
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok

Fıkra gibi olay! Cemaat de imam da minare de var fakat cami yok
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti

Trump'ı küplere bindirecek karar! Avrupa ülkesi daveti resmen reddetti