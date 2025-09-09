Aksaray'da Kavga: Baba ve Oğul Tutuklandı

Aksaray'da 2'si polis 4 kişinin yaralandığı kavgada polis memurlarına tekme, yumruk, sandalye ve bıçakla saldıran baba ve oğlu ikinci gözaltı kararında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz gece Muhsin Çelebi Mahallesi 600 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A. (23) ve babası Ali A. (46), aynı sokakta oturdukları ve daha önceden husumetli oldukları Tuncer Ç. (48) ve oğlu Mustafa Samet Ç. (22) ile laf atma meselesi yüzünden tartıştı. Büyüyen tartışma sonucu taraflar sokak ortasında birbirine girdi. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen bekçi ve polis ekipleri kavgaya müdahale edip ayırmak istedi. Tuncer Ç. ile oğlu Mustafa Samet Ç. polislerin müdahalesiyle durdurulurken, Ali A. ile oğlu Mustafa A. husumetlilerini bırakıp polis memurlarına saldırmaya başladı. Mustafa A. elindeki sandalye ile polis memurunun koluna vurup yaralarken, babası Ali A. ise elindeki bıçakla önce çevredeki vatandaşlara, sonra da polis memuruna saldırdı. Yüreklerin ağza geldiği o anlar anbean İhlas Haber Ajansı'nın kamerasına yansıdı. Polis ve bekçilerin biber gazı ile müdahale ettiği olayda elindeki bıçağı bir türlü bırakmayarak herkese saldıran baba Ali A., İHA muhabirinin üzerine de koşarak bıçakla saldırdı. Gözü dönmüş baba bir ara elindeki bıçağı polislerin üzerine fırlattı. Bu sırada babasının yanına koşup gelen Mustafa A. polis memurlarına, "Babama vurursan sana düşmanlık güderim, seni bulurum" diye tehdit etti. Elindeki bıçakla yere düşen baba Ali A., bıçağı bırakmamakta direnip polis memurlarına bıçak sallamaya devam etti. Polis memurları ve bekçiler biber gazı sıkarak şahısları etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak direnmeye devam eden baba ile oğlu bıçak ve tekmelerle ekiplere saldırısını sürdürdü. Babasına biber gazı sıkılırken yanına gelen Mustafa A., burada polis memurlarına tekme atarak saldırdı. Biber gazı ile düşürülen baba ve oğul kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Kolundan sandalye vurularak tekme ve yumrukla bacağından ve ayağından yaralanan 2 polis memuruna ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı. Etkisiz hale getirilen baba ve oğlu olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis memurları ise ekip otolarıyla hastaneye götürülerek tedavi altına alınırken, sandalyeyle yaralanan polis memurunun kolu alçıya alındı. Olayla ilgili Mustafa A. ve babası Ali A. ile karşı taraftan Mustafa Samet Ç. (22), Y.Ç. (16), M.A.K. (17), B.Ş. (17) ve Tuncer Ç. (48) olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 kişiden 5'i alınan ifadelerinin ardından serbest kalırken, baba ve oğlu Aksaray Adliyesine sevk edildi. Mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan baba-oğul, dün ek gözaltı kararıyla yeniden adliyeye sevk edilip çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - AKSARAY