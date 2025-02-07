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Aksaray'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme Olayı

Aksaray'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme Olayı
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Aksaray'da bir anne ve 4 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları ciddi olan dört çocuk Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Aksaray'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Olay, Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne D.K. (38) ile çocukları R.D.K. (16), B.K. (13), İ.N.K. (8) ve F.E.K.'den (2) haber alamayan yakınları eve geldi. Evde anne ve çocuklarını baygın halde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı anne ve çocukları, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan anne ve çocuklarının sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenirken, sağlık durumları ciddi olan 4 çocuk Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ekipleri evde inceleme yaparken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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