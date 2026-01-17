Aksaray'da trafik kazası: 3 yaralı

Aksaray'da kar yağışı nedeniyle bariyerlere çarpan otomobile bir başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi Bozkır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ömer B. yönetimindeki 34 JNC 65 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yola savrulurken bu sırada aynı istikamete seyreden Resul Y. idaresindeki 56 AK 800 plakalı otomobil kaza yapan araca çarptı. Kazada 34 JNC 65 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim B., Aklima B. ve Yusra B. yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY