Aksaray'da Kapısı Açık Araçla Trafikte Seyir Halinde Şaşkınlık Yarattı
Aksaray'da bir sürücü, yüklediği malzemeler nedeniyle bagajı ve kapısı açık vaziyette trafikte seyretti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Karayolunda bagajı ve kapısı açık vaziyette seyretti
AKSARAY - Aksaray'da yüklediği malzemeler otomobile sığmayınca bagaj ve aracın kapısı açık trafiğe çıkan sürücü görenleri şaşırttı.
Edinilen bilgiye göre, yüklediği malzemeleri aracına sığdıramayan sürücü bagaj kapısı ve sağ arka kapısı açık vaziyette Aksaray-Adana karayolunda trafiğe çıktı. Karayolunda Aksaray istikametine seyreden otomobil bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Araç sürücüsünün sol seride geçmek için kolunu camdan uzatarak eliyle solu işaret etmesi de dikkat çekti. Karayolundaki o tehlikeli anlar bir başka araçta bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, seyir haindeki aracın bagaj ve sağ arka kapısı açık seyretmesi ve sürücünün eliyle sinyal işareti vermesi görülüyor.