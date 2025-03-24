Aksaray'da Kamyonun Motorunda Yangın Paniğe Neden Oldu

Kamyonun motor kısmındaki yangın paniğe neden oldu

AKSARAY - Aksaray'da seyir halinde motor kısmından yanmaya başlayan kamyon paniğe neden olurken yangın vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Aksaray - Gülağaç Yolu 14. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Gülağaç istikametine seyreden Y.S. idaresindeki kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Önce dumanlar çıkan kamyonu sağa çeken sürücü araçtan inerek ne olduğunu anlamaya çalışırken dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Yangın araç sürücüsü ve yoldan geçen diğer araç sürücülerinin müdahalesiyle söndürülürken olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı.