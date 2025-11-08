Haberler

Acılar içinde kıvransa da yarasını unutup "Anneme bir şey söyleme" dedi

Acılar içinde kıvransa da yarasını unutup 'Anneme bir şey söyleme' dedi Haber Videosunu İzle
Acılar içinde kıvransa da yarasını unutup 'Anneme bir şey söyleme' dedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da kamyonetin çarptığı yaya yaralandı. Yaralı genç kadın, sağlık ekipleri müdahale ettiği esnada yarasını unutup arkadaşına "Annemlere bir şey söyleme" dedi.

  • Aksaray'da bir kamyonetin çarptığı 23 yaşındaki Medine D., hastaneye kaldırılmadan önce arkadaşına 'Annemlere bir şey söyleme' dedi.
  • Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
  • Medine D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da bir kamyonetin çarptığı 23 yaşındaki Medine D., hastaneye kaldırılmadan önce yarasını unutarak arkadaşına 'Annemlere bir şey söyleme' dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMYONET, GENÇ KADINA ÇARPTI

Kaza, Paşacık Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağı istikametine seyreden Halil K. (30) idaresindeki 34 FM 1871 plakalı Volkswagen marka kamyonet, caddenin karşısına geçmek isteyen Medine D.'ye (23) çarptı. Genç kadın aldığı darbeyle yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Acılar içinde kıvransa da yarasını unutup 'Anneme bir şey söyleme' dedi

"ANNEME BİR ŞEY SÖYLEME"

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yolda yatan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bacaklarından aldığı darbeyle acılar içinde kıvranan genç kadın, acısını unutup elini tuttuğu arkadaşına, "Cansu annemlere bir şey söyleme" dedi.

Acılar içinde kıvransa da yarasını unutup 'Anneme bir şey söyleme' dedi

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kazada bilanço ağır! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya Ligi'ndeki 3 maçın skoru da aynı

Böylesi 40 yılda bir görülür! İtalya'daki 3 maçın skoru da aynı
6 kişinin can verdiği yangında iş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı

Türkiye'yi yasa boğan faciada kilit isim kaçmaya çalışırken yakalandı
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Görüntü Hakkari'den! Arızalanan zırhlı polis aracını vatandaşlar itti

Yeni sürecin yansımaları! Görüntü Hakkari'de kaydedildi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Profesörden Ahmet Uysal'dan skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi

Profesörden skandal Atatürk paylaşımı! Tepki çekince apar topar sildi
Taksi ücretini ödemeyen kadının bahanesi skandal

Taksi ücretini ödemeyen kadının bahanesi skandal
Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi

Bir garip olay! Avukat kadını taksi durağına kilitlediler
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.