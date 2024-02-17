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Aksaray'da Kaçakçılık Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

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Aksaray'da kaçakçılara yönelik 3 aylık takibin ardından KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 30 bin 420 adet dolu makaron, 289 kilogram kıyılmış tütün, 27 bin 80 adet boş makaron ve 8 kilogram paketli tütün ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da kaçakçılara yönelik 3 aylık takibin ardından operasyon düzenleyen KOM ekipleri, 30 bin 420 adet dolu makaron, 289 kilogram kıyılmış tütün, 27 bin 80 adet boş makaron ve 8 kilogram paketli tütün ile 6 şüpheliyi yakaladı.

Sigara kaçakçılarına yönelik Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay önce 6 ayrı şüpheliye yönelik takip başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüpheli şahısları adım adım takip etti. Teknik ve fiziksel olarak yapılan takiplerde yeterli delil ve bulgular üzerine harekete geçen KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şehir genelinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen KOM ekipleri 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 30 bin 420 adet dolu makaron, 289 kilogram kıyılmış tütün, 27 bin 800 adet boş makaron, 8 kilogram paketli tütün, 10 adet manuel sigara dolum makinası, 3 adet otomatik sigara dolum makinası ve 1 adet kompresör ele geçirildi. Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şubedeki sorgularının ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan 6 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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