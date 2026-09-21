Haberler

Aksaray'da jandarmanın kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da jandarmanın kaçak tütün operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray merkez, Güzelyurt ve Ortaköy'de jandarmanın eş zamanlı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2,1 milyon lira olan kaçak sigara ve tütün malzemesi ele geçirildi.

Aksaray ve ilçelerinde jandarma tarafından yapılan eş zamanlı operasyonlarda piyasa değeri 2,1 milyon lira değerinde tütün ve malzeme ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray merkez, Güzelyurt ve Ortaköy ilçelerinde gümrük kaçağı sigara ve tütün malzemeleri ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, merkez ve ilçelerde 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan operasyonda Y.S. (43), C.Ö. (61), M.A. (55), N.Ü. (60) ve M.D. (44) isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 152 bin 80 adet dolu makaron, 65 bin adet boş makaron, 19 bin 200 adet doluma hazır boş sigara paketi, 316 paket kaçak sigara ile 91 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Aramalarda ayrıca kaçak imalathaneye çevrilen mekanlarda kullanıldığı tespit edilen 3 makaron paketleme makinesi, 2 otomatik makaron dolum makinesi, 1 hava üfleme makinesi ve 1 kompresör bulundu. Ele geçirilen tüm malzemelere el konulurken, piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 100 bin lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi

Dün geceye damga vuran olay! Herkes ağzı açık izledi
Okul kantinlerinde kızartılmış yiyecek satışı yasaklandı! Uzman kararın nedenini tek tek anlattı

Okul kantinlerinde kızartma dönemi bitti! İşte kararın nedeni
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada

Bariyerleri aşıp içeri daldılar! O anlar kamerada

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha gözaltına alındı

Fon soruşturmasında 15 yeni gözaltı
Kazada hurdaya dönen araçlar 'change' yapılıp satılmış! 3 ilde operasyon: 16 gözaltı, 17 araca el konuldu

Kazada hurdaya dönen araçlar yeniden satışta! Yöntem şaşırttı
Ağzını açtı petrol fiyatları geriledi! Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali

Trump'tan Pezeşkiyan ile görüşme sinyali
Rusya, Ukrayna'yı yangın yerine çevirdi! 172 İHA ile gece boyunca vurdular

172 İHA ile ülkeyi cehenneme çevirdiler
Cezaevinden çıktıktan sonra sıfırdan başladı! 535 bin liralık hibeyle Bingöl'ün ilk kadınlar kahvehanesini açtı

Bingöl'ün ilk kadınlar kahvehanesi! Kapıdan girenler şaşırdı
Tüp mide ameliyatı sonrası çilesi bitmedi! 3 kez ameliyat olan İlkcan İlhan'dan yardım çağrısı

Zayıflamak için ameliyat oldu! 3 ameliyattan sonra tek dileği kaldı
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı