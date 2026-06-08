Haberler

İzmir'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatına jandarma darbesi: 3 tutuklama

İzmir'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatına jandarma darbesi: 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da jandarma, İzmir'den uyuşturucu sevkiyatı yapan 6 şüpheliyi bin 64 adet sentetik hapla yakaladı; 3 kişi tutuklandı.

Aksaray'a İzmir'den uyuşturucu sevkiyatı yapan 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenleyen jandarma, bin 64 adet uyuşturucu hapla birlikte şüphelileri yakalarken, şahıslardan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, İzmir'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan jandarma narkotik ekipleri ilk olarak şüphelilerin kimliklerini belirledi. S.K. (27), M.S. (39), A.A. (24), Y.A. (25), S.A. (24) ve A.K. (26) isimli şahısları takibe alan jandarma ekipleri teknik ve fiziksel olarak 4 gün boyunca takip yaptı. Yapılan takip ile yeterli delile ulaşan ve şahısların İzmir'den Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki bir eve geldiklerini belirleyen ekipler ikamete yönelik operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda 6 şahıs da yakalanarak gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda bin 64 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şahıslardan, A.A., Y.A., A.K. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı, S.K., M.S. ve S.A. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 ünlünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var

10 ünlünün uyuşturucu testi pozitif çıktı! Listede sürpriz isimler var
İran'dan 'ABD eyaletlerini vururuz' tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?

İran'dan Trump'a anında geri adım attıracak tehdit
Kılıçdaroğlu resmen başvurdu: Genel başkan sıfatıyla konuşacağım, ziyaretçileri alın

Adım adım kaos! Kılıçdaroğlu resmen başvurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinayet gibi kaza! Talihsiz emlakçının ölüm anı anbean kamerada

Emlakçının acı sonu! "Ölümün de hayırlısı" dedirten olay

Ünlü restorandaki şov 2 yaşındaki bebeğin hayatını kararttı

Ünlü restorandaki şov 2 yaşındaki bebeğin hayatını kararttı
Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar

Trump'ın çağrısı sonrası İran ve İsrail'den yeni karar
Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi

Süper Lig devinden taraftarlarına büyük sürpriz! Onuachu'yu istiyorlar
Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı

Evlilik teklifi büyük bir hüsranla noktalandı
İşte Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım

Can Polat'ı öldüren tetikçinin ifadesi: O haberleri okuyunca bayıldım