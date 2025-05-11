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Aksaray'da Hırsız, Ayakkabıları Mağazadan Seçer Gibi Çaldı

Aksaray'da Hırsız, Ayakkabıları Mağazadan Seçer Gibi Çaldı
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Aksaray'da sabahın erken saatlerinde bir hırsız, bir binaya girerek ayakkabıları numaralarına ve kalitelerine göre seçip çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsız, ayrıca çamaşırdaki havluları da koklayarak beğenip aldı. Mahalle sakinleri, ayakkabı hırsızlığının arttığını belirtiyor.

Aksaray'da sabahın ilk ışıklarında bir binaya giren hırsız, apartmandaki tüm ayakkabıları mağazadan seçer gibi seçip, çamaşırlıktaki havluyu koklayıp beğendiklerini poşetleyerek gitti. Güvenlik kamerasına yakalanan hırsızın rahat tavırları ise pes dedirtti.

Olay, 13 Nisan 2025 tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki toplu konutlarda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 05.30 sıralarında binaya giren şahıs, tüm binayı gezip ayakkabı ve çamaşır seçti. Apartmandaki daireler önünde bulunan ayakkabılık, dolaplar ve çamaşırlıkları bir bir karıştıran şahıs, ayakkabıları numaralarına ve kalitelerine bakıp mağazadan beğenir gibi seçti. Beğendiği ayakkabıları alan şahıs rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, apartman koridorunda bulunan bir çamaşırlıktaki havlulara da el attı. Çamaşırlıktaki elbiseler ve havluları inceleyen şahıs, gözüne kestirdiği bir havluyu koklayıp beğendikten sonra cebine koydu. Ardından diğer daire önlerindeki ayakkabılara yönelen hırsız burada da numaralarına bakıp beğendiği ayakkabıları topladı. Topladığı ayakkabıları merdiven boşluğunda bulduğu bir poşete dolduran şahıs daha sonra apartmanın üst katına çıktı.

"Numaralarına bakıyorlar ve marka olanları seçip götürüyorlar"

Tüm bu yaşananlar anbean güvenlik kamerasına yansırken, mahalle sakinleri ayakkabı hırsızlığının arttığına dikkat çekti. Rahatlıkla ayakkabılarının çalındığını ifade eden Tuğba Talay (32), "Bu aralar ayakkabı hırsızlığı çoğaldı. Apartmana girip o kadar rahatlıkla ayakkabıları alıp götürüyorlar ki ayakkabı bırakmaya korkar olduk. Özellikle kaliteli ve marka ayakkabıları götürüyorlar. Numaralarına bakıyorlar, beğendikleri ve marka olan ayakkabıları alıp götürüyorlar" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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