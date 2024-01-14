Üye Girişi
Haberler

Aksaray'da Hasan Dağı'nda yaralanan dağcı kadın helikopterle kurtarıldı

Güncelleme:
Abone Ol

Aksaray'da arkadaşları ile birlikte çıktığı Hasan Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralanan amatör dağcı kadın, helikopterle kurtarıldı. Olay, akşam saatlerinde Hasan Dağı'nda yaşandı. İnşaat Teknikeri Ezgi Yıkılmaz (30), tırmanış sırasında ayağı kayarak aşağıya yuvarlandı. Yaralanan kadın dağcı, helikopterle hastaneye nakledildi.

Aksaray'da arkadaşları ile birlikte çıktığı Hasan Dağı'nda kayalıklardan düşerek yaralanan amatör dağcı kadın, helikopterle kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Hasan Dağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10 gazeteci ve reklamcı arkadaşıyla birlikte Hasan Dağı'na gelen İnşaat Teknikeri Ezgi Yıkılmaz (30), sabahın erken saatlerinde tırmanışa geçti. Gün ortasında Hasan Dağı'nın zirvesine ulaşmayı başaran ve ikindi vaktinde iniş için harekete geçen ekip çıktıkları bölgeden inerken 3100 metrede Ezgi Yıkılmaz karda ayağı kayarak aşağıya yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan amatör dağcı kadının ayağı kırılırken, arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Dağ Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bu esnada yaralanan kadının yanında 3 arkadaşı beklerken, diğer 7 kişi gruplar halinde aşağıya inmeyi başardı. Soğukta hipotermi geçiren kadın dağcı, yanında kalan 3 arkadaşı tarafından ısıtılmaya çalışıldı. Dağ arama kurtarma ekiplerine takviye olarak Konya 3. Ana Jet Üstü Komutanlığından askeri helikopter de sevk edildi. Çok kısa bir sürede kadının bulunduğu bölgeye intikal eden helikopter, 3100 metreden dağcı kadını alarak Hasan Dağı eteklerindeki bir tesise nakletti. Burada hazır bekleyen UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın dağcı, daha sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının ayağının kırıldığı ve bacakları ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi. Tedavisi süren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hasan Dağı Aksaray Kurtarma 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester United - Tottenham maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Manchester United - Tottenham maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! Manchester United - Tottenham maçı CANLI izle! Manchester United - Tottenham maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI izle! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı yayın izle! Nereden, nasıl izlenir? Ahmet Türk siyaseti bıraktı mı, adaylıktan neden çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Afrika Kupası nerede oynanacak? Afrika Uluslar Kupası hangi ülkede, şehirde oynanacak? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Everton - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta? Everton - Aston Villa maçı nereden izlenir? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 14 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! E okul çöktü mü SON DAKİKA! E okula neden girilmiyor? 14 Ocak E okul neden açılmıyor, kapandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 14 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title