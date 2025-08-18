Aksaray'da Gurbetçi Aileyi Taşıyan Otomobilin Kazasında Ölü Sayısı 3'e Yükseldi

Aksaray'da kontrolden çıkan gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin takla atarak yaklaşık 60 metre sürüklendiği kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, dün Aksaray- Ankara Kara yolu Ortaköy yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine giden içerisinde gurbetçi ailenin bulunduğu yabancı plakalı Audi marka otomobil, sürücü Şakir K.'nin (60) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çıktı. Süratli olduğu öğrenilen otomobil, takla atarak yaklaşık 60 metre sürüklendi. Dört tekeri de yerinden kopan otomobil adeta hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Döne Karağandere (49), M.K. (8) ve Sema Karağandere (14) ağır yaralanırken, Sultan Karağandere (109) hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2'si çocuk 4 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Döne Karağandere de kurtarılamadı. Yaralılarından 14 yaşındaki Sema Karağandere de sevk edildiği Ankara'daki hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. - AKSARAY