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Hayvan gübresinin altında kalan genç, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Hayvan gübresinin altında kalan genç, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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Aksaray'da gübre dolu römorku boşaltmaya çalışırken kapağın açılmasıyla dökülen gübrenin altında kalan 18 yaşındaki Samet Mercan, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Aksaray'da gübre dolu römorku boşaltmaya çalıştığı sırada bir anda kapağın açılmasıyla dökülen gübrenin altında kalarak ağır yaralanan genç, 9 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 25 Mayıs'ta Aksaray'ın merkeze bağlı Sağlık Beldesi Yeni Mahalledeki boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mandıradaki hayvan gübrelerini traktörün römorkuna dolduran Samet Mercan (18) traktörle birlikte boş araziye geldi. Samet Mercan, burada römorkta yüklü hayvan gübresini boşaltmak için römorku kaldırdı. Römorkun arka kapağının açılmaması üzerine römork arkasına geçen genç kapağı açmaya çalıştı. Bir süre uğraştıktan sonra kapak aniden açılınca hayvan gübresi gencin üzerine boşaldı. Samet Mercan bir süre gübre altında kalırken, durumu fark eden komşu ve yakınları araziye gelerek küreklerle gübreyi kazarak genci çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören genç, 9 gün boyunca verdiği yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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