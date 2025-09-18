Aksaray'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Çıktı

Aksaray'da geri dönüşüm tesisinin bahçesinde yangın çıktı. Sıkıştırılmış plastik ve kağıtların balyalarında çıkan yangın paniğe neden olurken, ekipler söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, Organize Sanayi Bölgesi Erenler Mahallesi Mehmet Altınsoy Bulvarında bulunan Tarhan Geri Dönüşüm Tesisinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm tesisinin bahçe kısmında plastik ve kağıtların sıkıştırılmış halde bulunan balyalarında bilinmeyen bir nedenle yanın başladı. Geri dönüşüm malzemelerinin plastik ve kağıt olması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, dumanları fark eden fabrika personeli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye, İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye, AFAD ekipleri ve iş makineleri yangına müdahale ederken, 3 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alınabildi. İş makinelerinin desteğiyle yangın tamamen söndürülürken, şans eseri yaralanan veya dumandan etkilenen olmadı. İtfaiye ve jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı. - AKSARAY