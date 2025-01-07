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Aksaray'da feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti

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Aksaray'da minibüs ile çarpışan otomobil ikiye bölündü. Feci kazada baba ve kızı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Aksaray'da yaşanan trafik kazasında minibüs ile çarpışan araçtaki baba ve kızı hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ortaköy istikametine seyreden 68 ABD 220 plakalı minibüs, tali yoldan çıktığı iddia edilen Harun Güzyurdu idaresindeki 50 EC 603 plakalı Fiat Tofaş marka otomobile çarptı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil adeta ikiye bölünürken otomobil sürücüsü Harun Güzyurdu ve araçta yolcu olarak bulunan kızı Goncagül Güzyurdu olay yerinde can verdi. Minibüste yolcu olarak bulunan bir kişi de yaralanırken olay yerine itfaiye ambulans jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri araçta bulunan sürücü ve kızının öldüğünü belirledi. Jandarma ekipleri kazanın ardından kaçan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Aksaray'da feci kaza: Baba ve kızı hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTampikoo:

tofaş araban varsa hergün ölme olasiligin ikiye katlanır..

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