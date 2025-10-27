Haberler

Eski ve yeni sevgili birbirine girdi, polis biber gazıyla müdahale etti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Eski ve yeni sevgili birbirine girdi, polis biber gazıyla müdahale etti Haber Videosunu İzle
Eski ve yeni sevgili birbirine girdi, polis biber gazıyla müdahale etti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da 'eski ve yeni sevgili' tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirine giren gençlerin arasına girmeye çalışan polis ve bekçi ekipleri, bir türlü başarılı olamayınca olaya biber gazıyla müdahale etti. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olmaması üzerine gözaltı yapılmazken, 4 şahıs darp sonucu hafif şekilde yaralandı.

  • Aksaray'da Ebulfeyz Elçibey Caddesi'ndeki bir parkta eski ve yeni sevgili arasında tartışma çıktı.
  • Tartışma kavgaya dönüştü ve polis biber gazıyla müdahale etti.
  • Kavgada 4 kişi hafif yaralandı.
  • Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı ve gözaltı gerçekleşmedi.
  • Şahıslar polis müdahalesinden sonra parkı terk etti.

Aksaray'da Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde bulunan bir parkta oturan erkek ile kız arkadaşını gören bir grup, banka gelerek 'boşanma aşamasındaki eş' meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

PARK BOKS RİNGİNE DÖNDÜ, POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken iki grup parkta birbirine girdi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede parka gelen bekçi ve polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken, bir türlü ayrılmayan gençlere biber gazıyla müdahale edildi.

Eski ve yeni sevgili birbirine girdi, park boks ringine döndü! Polis biber gazıyla müdahale etti

İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Buna rağmen kavga etmeye devam eden gençler polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması üzerine gözaltı olmazken, 4 şahıs darp sonucu hafif şekilde yaralandı. Şahıslar polisin müdahalesinin ardından parkı terk etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki olaylı seçimde kazanan AK Parti'nin adayı İbrahim Akın oldu

Bayrampaşa'daki olaylı seçimde kazanan dördüncü turda belli oldu
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Karadeniz'de korkutan deprem! İstanbul'da da hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abraham'ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Beşiktaş, Kasımpaşa'da puan bıraktı

Kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Fenerbahçe maçı öncesi şok
Son 3 maçta kazanamayan Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farka koştu

3 haftadır topa tutuluyordu! Küllerinden yeniden doğdu
Belindeki silahı çıkartıp çay ocağında oturan adamı vurdu

Elleri arkada geldi, silahını çekip çay ocağını kana buladı
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Abraham'ın kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Beşiktaş, Kasımpaşa'da puan bıraktı

Kaçırdığı penaltı pahalıya patladı! Fenerbahçe maçı öncesi şok
Tarihi El Clasico Real Madrid'in

1 penaltı, 3 gol iptal! İşte tarihi El Clasico'da kazanan
Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklama

Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklama
Acun Ilıcalı'nın 2 takımı da hedefe doğru ilerliyor

Fenerbahçe'den ayrılmak ona yaradı! Takımları dur durak bilmiyor
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Osimhen'den olay yaratacak sözler: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak

Bu sözleri olay çıkartır: Diğer rakibimiz ağlamaya başlayacak
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.