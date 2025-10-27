Eski ve yeni sevgili birbirine girdi, polis biber gazıyla müdahale etti
Aksaray'da 'eski ve yeni sevgili' tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Birbirine giren gençlerin arasına girmeye çalışan polis ve bekçi ekipleri, bir türlü başarılı olamayınca olaya biber gazıyla müdahale etti. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olmaması üzerine gözaltı yapılmazken, 4 şahıs darp sonucu hafif şekilde yaralandı.
Aksaray'da Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde bulunan bir parkta oturan erkek ile kız arkadaşını gören bir grup, banka gelerek 'boşanma aşamasındaki eş' meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
PARK BOKS RİNGİNE DÖNDÜ, POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken iki grup parkta birbirine girdi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede parka gelen bekçi ve polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalışırken, bir türlü ayrılmayan gençlere biber gazıyla müdahale edildi.
İKİ TARAF DA ŞİKAYETÇİ OLMADI
Buna rağmen kavga etmeye devam eden gençler polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Tarafların birbirinden şikayetçi olmaması üzerine gözaltı olmazken, 4 şahıs darp sonucu hafif şekilde yaralandı. Şahıslar polisin müdahalesinin ardından parkı terk etti.