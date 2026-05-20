Ayrıldığı erkek arkadaşı evi bastı, kadın alt katın balkonuna atladı

Aksaray'da bir şahıs, eski kız arkadaşının evini basınca paniğe kapılan kadın 2. kattan alt kata atladı. Yaralanan kadın ve evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı, şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Aksaray'da bir şahıs, eski kız arkadaşının evini bastı. Paniğe kapılan kadın, 2. kattaki balkondan alt katın balkonuna atladı. Balkondaki yaralı kadın ile kilitli evde mahsur kalan çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, evi basan şahıs ise polis ekiplerince gözaltına aldı.

Olay, Hamidiye Mahallesi 756 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kendisinden ayrılan Hilal Ö. isimli kadının evine giden Burak T. isimli şahıs, dairenin kapısını çaldı. Kadının kendisine kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen şahıs, kapıyı kırmaya çalıştı. Şahıs tekme ve yumruklarla kapıyı kırıp açmak isterken, şahsın kendisine zarar vermesinden korkan kadın çaresizlik içinde küçük kızını evde bırakıp 2. katın balkonundan 1. kattaki dairenin balkonuna atladı. Yaralanan kadın atladığı balkonda, kız çocuğu ise üst katın balkonunda mahsur kalırken, kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen asayiş ekipleri, şahsı binada yakalayarak gözaltına aldı. Balkonlarda mahsur kalan anne ve küçük kızı ise olay yerine çağırılan itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. Yaralı kadın, olay yerinde hazır bekleyen ambulansa alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, küçük kızı ise polis ekiplerince koruma altına alındı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
