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Aksaray'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Gözü Yerinden Çıktı

Aksaray'da Elektrikli Motosiklet Kazası: Gözü Yerinden Çıktı
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir trafik kazasında elektrikli motosiklet sürücüsünün gözü yerinden çıktı. Kaza sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün durumu ciddiyetini koruyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsünün gözü yerinden çıktı. Ağır yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi Merkez Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.S. idaresindeki 68 EP 172 plakalı otomobil ile H.E. (57) yönetimindeki elektrikli motosiklet çarpıştı. Kazada elektrikli motosiklet sürücüsünün kafasının otomobile çarpması sonucu gözü yerinden çıktı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan H.E., kaza anında gözünün yerinden çıktığı belirlendi. Ağır yaralı sürücü ambulansla Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. H.E.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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