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Aksaray'da ehliyetsiz sürücüye 202 bin lira ceza

Aksaray'da ehliyetsiz sürücüye 202 bin lira ceza
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Aksaray'da polis ekiplerince durdurulan ehliyetsiz sürücü Emre K., yasal sınırda alkollü çıktı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanma, cam filmi ve diğer ihlallerden toplam 202 bin lira para cezası kesildi.

Aksaray'da yasal sınırda alkollü çıkan ehliyetsiz sürücüye 202 bin lira ceza kesildi.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi otogar yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Asayiş Şubesi ekipleri şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden Emre K. (25) idaresindeki 68 AGM 418 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün ehliyetine daha önce polis tarafından el konulduğu belirlendi. Sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis, şahsa alkol ölçümü yaptı. Yasal sınırda alkollü çıkan ancak ehliyetsiz direksiyon başına geçen sürücüye ehliyetsiz araç kullanmak, cam filmi ve çeşitli maddelerden 202 bin lira para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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