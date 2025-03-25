Aksaray'da Ehliyetsiz Motosiklet Sürücülerine 95 Bin Lira Ceza

Aksaray'da ehliyetsiz 2 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden toplam 95 bin lira ceza kesildi.

Kent merkezinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri S.B. (17) idaresindeki 68 MA 0723 plakalı 3 tekerlekli motosikleti ve M.K. (28) yönetimindeki 68 ACB 316 plakalı motosikleti durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücülerin ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Sürücü ve ruhsat sahiplerine ehliyetsiz motosiklet kullanmak ve kullandırmaktan, kasksız ve muayenesiz motosiklet kullanmak ve plaka takmamaktan her 2 sürücüye toplam 95 bin lira ceza kesildi. Motosikletlerden biri sürücünün olay yerine gelen yakınına teslim edilirken, 3 tekerli motosiklet trafikten men edilerek çekici ile otoparka götürüldü. - AKSARAY