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Aksaray'da Cezaevi Firarisi Operasyonla Yakalandı

Aksaray'da Cezaevi Firarisi Operasyonla Yakalandı
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4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Yılmaz K., Aksaray'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da 4 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alınırken adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da aranan şahıslara yönelik birçok faaliyet yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 4 ayrı suçtan açık cezaevinde bulunan ve izinli olarak çıktıktan sonra cezaevine teslim olmayarak firar eden Yılmaz K.'nin (32) peşine düştü. "Silahla tehdit, kasten yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından aranan şahsı Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde takibe alan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yaptığı teknik ve fiziksel takibin ardından şahsın Küçük Bölcek Mahallesinde akrabasına ait bir evde saklandığını belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler şahsın bulunduğu eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini fark eden Yılmaz K. balkondan kaçmak isterken kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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