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Aksaray'da bir şahıs, trafikte başka bir araçta bulunan kadına saldırdı

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Aksaray'da bir erkek, trafikte seyir halindeyken başka bir araçta yolcu olarak bulunan bir kadına tekme ve yumruklarla saldırıda bulundu.

Aksaray'da bir şahıs, trafikte başka bir araçta bulunan kadına saldırdı. Kadının saldırıya karşılık vermesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

KAMERAYA YANSIDI

Merkez ilçede yer alan Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi' üzerinde meydana gelen olayda İsmet B. isimli erkek ile bir kişi ve Alina B. adlı arasında tartışma çıktı. O anlar trafikte bulunan başka bir araçtaki yolcunun kamerasına yansıdı.

Aksaray'da bir şahıs, trafikte başka bir araçta bulunan kadına saldırdı

KADINA TEKME SAVURDU

Çıkan tartışmada İsmet B. aracından inerek diğer aracın kapısını açtı ve yolcu olarak bulunan genç kadına tekme savurdu. Saldırıy a uğrayan kadın aracından inerek tekme atan şahsa karşılık verdi. İkili arasında kısa süreli arbede yaşanırken, olayı görenlerin müdahalesiyle kavganın büyümesi önlendi.

Aksaray'da bir şahıs, trafikte başka bir araçta bulunan kadına saldırdı

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kavganın sona ermesinin ardından aracına binen İsmet B, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Aksaray'da bir şahıs, trafikte başka bir araçta bulunan kadına saldırdı
Kaynak: ANKA / Umut Halavart - 3.Sayfa
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