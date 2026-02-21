Haberler

Arkadaşların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 yaralı


Aksaray'da iki arkadaş arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. 19 yaşındaki Mehmet U., arkadaşının bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gence müdahale etti ve hastaneye kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aksaray'da iki arkadaş arasında çıkan bıçaklı kavgada 19 yaşındaki genç yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde, Mehmet U. (19) ile ismi belirlenemeyen arkadaşı arasında tartışma çıktı. Cadde üzerinde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Mehmet U., arkadaşı tarafından karın ve bacak kısmından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı gence ilk müdahaleyi ambulansta yaptı. Yaralı genç ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - AKSARAY

