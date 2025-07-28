Aksaray'da Apartmanda Yangın Paniğe Neden Oldu

Aksaray'da Apartmanda Yangın Paniğe Neden Oldu
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Aksaray'ın Dere Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangın, dairenin tamamen yanmasına yol açtı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, can kaybı yaşanmadı.

Aksaray'da 3 katlı apartmanda çıkan yangın paniğe neden olurken, daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi 653. Sokak'taki Zafer Apartmanı'nda A.S. isimli şahsın oturduğu birinci kattaki dairede henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede tüm binayı sardı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekipleri apartmanı tahliye ederken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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