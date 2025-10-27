Haberler

Aksaray'da Ambulans ile Doktorun Aracının Çarpışması: 7 Yaralı

Güncelleme:
Aksaray-Nevşehir kara yolu Nakkaş Kavşağı'nda meydana gelen kazada, ambulansla hastaneye giden doktorun otomobili çarpıştı. Kazada 1'i doktor 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Aksaray'da kazadan aldığı yaralıları hastaneye götüren ambulans ile hastaneye giden doktorun kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i doktor 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray- Nevşehir kara yolu Nakkaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneye giden doktor Abdulkadir B. (37) yönetimindeki 68 FK 801 plakalı otomobil ile Ortaköy yolundaki kazadan 2 yaralı ve çocuklarını alan Behzat K. (57) idaresindeki 68 ARR 071 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki araziye savruldu. Kazada ambulans sürücüsü Behzat K., sağlık personeli Müjde C. (28) ile Aliye K. (36), Ortaköy yolundaki kazada yaralanan Yusuf Ali G. (35) ile Hakan G.'nin (37) çocukları H.M.G. (8) ile otomobil sürücüsü doktor Abdulkadir B. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

