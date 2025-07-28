Aksaray'da Alkollü Sürücüye Ceza Kesildi

Aksaray'da Alkollü Sürücüye Ceza Kesildi
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Aksaray'da yasal sınırın 5 katı alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü, trafik polisleri tarafından yakalanarak ehliyeti alındı ve adli işlem başlatıldı.

Aksaray'da yasal sınırın 5 katı üzerinde alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü polis ekiplerince yakalandı. Sürücünün ehliyeti el konularak, hakkında ceza ve adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray-Nevşehir karayolunda rutin denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine Nevşehir istikametine seyreden yabancı plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen İbrahim T. isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri, alkolmetre ile şahsa alkol muayenesi yaptı. Yapılan kontrolde sürücü yasal sınırın 5 katını aşan 2.65 promil alkollü çıkarken, polis ekipleri hakkında cezai işlem başlattı. Şahsın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 11 bin 434 lira ceza kesildi. Gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü hakkında adli işlem de başlatıldı. Araç ise sürücünün olay yerindeki bir yakınına teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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