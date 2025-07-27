Aksaray'da Alkollü Sürücüye 11 Bin Lira Ceza

Aksaray'da Alkollü Sürücüye 11 Bin Lira Ceza
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Aksaray'da alkollü araç kullanırken polise yakalanan sürücüye 11 bin 434 lira para cezası kesildi ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Aksaray'da alkollü olarak direksiyon başında polise yakalanan sürücüye 11 bin 434 lira para cezası kesilerek, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 68 ABJ 015 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen M.A. isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen polis memuru, sürücüye alkol muayenesi yaptı. Yapılan kontrolde sürücü 0.80 promil alkollü çıktı. Polis ekipleri sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 434 lira para cezası keserek, ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Araç, olay yerine çağrılan sürücünün yakınına teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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