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Alkollü sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası kamerada

Alkollü sürücü ile polisin nefes kesen kovalamacası kamerada
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Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan alkollü sürücü, 10 dakikalık kovalamacanın ardından yakalandı. 1.23 promil alkollü çıkan sürücüye 227 bin 219 lira ceza kesildi.

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü ile polisin kovalamacası kameraya yansıdı. Nefes kesen kovalamacada önü kesilerek durdurulan aracın sürücüsü 1.23 promil alkollü çıkarken, gazetecilerin 'Neden alkollü araç kullandın?' sorusuna 'Yanlışlıkla oldu" cevabını verdi. Sürücüye 227 bin 219 lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağı üzerinde rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 51 BG 484 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri de araçla kaçan sürücünün peşine düştü. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinden Fatih Mahallesi istikametine kaçan sürücü aşırı süratle kaçışını sürdürürken, yolda güvenlik önlemi alındı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca Trafik Denetleme Şube Müdürünün aracın önünü kesmesi ile sona erdi. Nefes kesen kovalamaca anbean kameralara yansıdı. Araçtan indirilen sürücünün Hasan Hüseyin E. (23) olduğu tespit edildi. Trafik ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücünün 1.23 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 'dur' ihtarına uymayıp kaçmak, alkollü araç kullanmak ve çeşitli maddelerden toplam 227 bin 219 lira para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 8 ay süreyle el konulurken, araç ise 2 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çektirildi. Alkollü araç kullandığı için hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatılan genç, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken gazetecilerin "Neden alkollü araç kullandınız?" sorusuna "Yanlışlık oldu, öğrenciyim" cevabını verdi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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