Aksaray'da Alkollü Sürücüden Polis Ekiplerine Yalvarış

Aksaray'da Alkollü Sürücüden Polis Ekiplerine Yalvarış
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Aksaray'da 1.51 promil alkollü olarak yakalanan sürücü, ehliyetine el konulacağını öğrenince polis memurlarına yalvardı. Trafik ekipleri alkollü sürücüye 11 bin 434 lira ceza keserken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Aksaray'da polise yasal sınırın üç katı olan 1.51 promil alkollü olarak yakalanan sürücü, ehliyetine el konulacağını öğrenince polis memurlarına yalvardı.

Olay, Tacin Mahallesi Tacin Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde rutin denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, şüphe üzerine E-90 karayolu istikametine seyreden 34 KAA 731 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen E.B. isimli sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen trafik ekipleri sürücüye alkol muayenesi yaptı. Alkolmetre ile yapılan kontrolde sürücü 1.51 promil alkollü çıktı. Yasal sınırı 0.50 olan promilin üç katı alkollü çıkan sürücü, cezai işlem yapılmak üzere polis otosu başına alındı. Ehliyetine el konulacağını öğrenen sürücü, polis memurlarına yalvardı. Uzun süre dil döken alkollü sürücü, "Allah rızası için ne olursun yapma. Tamam, ceza yazda Allah rızası için onu yapma ağabey. Allah'ın hatırı varsa" dedi.

Trafik ekipleri sürücüye alkollü araç kullanmaktan 11 bin 434 lira ceza kesti. Ayrıca sürücünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konuldu. Araç ise polis ekiplerince çekici marifetiyle otoparka çektirildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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