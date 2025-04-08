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Aksaray'da Alkollü Kadın, Polislere Saldırdı

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Aksaray'da aşırı alkollü bir kadın, polis memurlarına iterek rahatsızlık verdi. Kadın hakkında adli işlem başlatıldı.

Polise "köpek" deyip iten o kadın hakkında adli işlem başlatıldı

AKSARAY - Aksaray'da aşırı alkollü olarak çıktığı sokakta esnafın dükkanına girerek rahatsızlık veren kadın kendisine yardımcı olmak isteyen polis memurlarını itip, "Köpek gibi bekliyorlar" diyerek telefonda konuştuğu kişiye polisleri şikayet etti. O kadın hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca adli işlem başlatıldı.

Olay 4 Nisan gecesi Minarecik Mahallesi Kurşunlu Cami arkasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldığı iddia edilen ve kısmen kendinde olmayan G.C. isimli kadın cadde üzerindeki birçok esnafın dükkanına girerek rahatsızlık verdi. Esnafın şikayeti üzerine olay yerine gelen asayiş ekipleri kadına yardımcı olmak isterken, polis memurlarını iten kadın telefonda konuştuğu kişiye polis memurlarını kastederek, "Burada it gibi, köpek gibi bekliyorlar" diye şikayet etti. Kadının güçlük çıkarması üzerine olay yerine kadın polis memurları istendi. Gelen kadın polis memurları bir süre alkollü kadını sakinleştirmeye çalışırken, bir türlü sakinleşmeyen kadın zor kullanılarak polis aracına bindirildi. Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca kadın hakkında adli işlem başlatıldı.

Aksaray'da Alkollü Kadın, Polislere Saldırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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