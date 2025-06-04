Aksaray'da Alkol Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Boğazından Kesilerek Öldürüldü

Aksaray'da Alkol Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Boğazından Kesilerek Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da alkol alan iki arkadaş arasında çıkan tartışma, birinin kafasına cam şişe vurulması ve ardından boğazının kesilmesiyle sona erdi. Olayda yaralanan kişi hastanede hayatını kaybederken, şüpheli gözaltına alındı.

Önce kafasına vurdu, sonra boğazını kesip öldürdü

AKSARAY - Aksaray'da parkta alkol aldığı arkadaşıyla tartışan şahıs, kafasında cam şişe kırdığı arkadaşını boğazını keserek öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. ve arkadaşı Veysel Tekin akşam saatlerinde beldenin merkezinde bulunan parkta alkol almaya başladı. Bir süre alkol alan 2 arkadaş aralarında geçmişte yaşadıkları bir olaydan dolayı tartışmaya başladı. Alkolünden etkisiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Y.Y. cam alkol şişesini Veysel Tekin'in kafasına vurarak kırdı. Veysel Tekin kafasına aldığı darbeyle yere düşerken Y.Y. arkadaşının kafasında kırılan cam şişeyle bu kez de boğazını keserek yaraladı. Ağır yaralanan Veysel Tekin kanlar içinde yerde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Veysel Tekin yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren Y.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma Komando Timleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı beldede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediye ile DİSK arasında anlaşma sağlandı

İzmir'de grev sona erdi! İşte krizi bitiren anlaşma
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
İsrail savaş uçaklarıyla Suriye'ye bomba yağdırdı

İsrail "Bu bir ilk" deyip yanı başımızdaki ülkeye bomba yağdırdı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Yapay zeka destekli radar 4 günde 526 bin lira ceza kesti

İşte yapay zeka destekli radarın 4 günlük 'ceza' performansı
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.