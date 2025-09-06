Aksaray'da Alkol Alan Gençler, Polisle Zor Anlar Yaşattı

Aksaray'da alkol alan 2 şahıs, kimlik kontrolü yapan bekçilere ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Selçuk Park içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, park içerisinde devriye atan bekçiler 2 şahsın bank üzerinde açıkta alkol aldığını fark etti. Bunun üzerine şahısları alkol almamaları konusunda uyaran bekçiler, şahısları Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirmek istedi. Bekçilere direnip kimlik vermeyen şahıslar görevi yaptırmamakta güçlük çıkarırken, bekçiler buna karşılık olay yerine takviye ekip istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de bekçilerle birlikte duruma müdahale ederken, alkollü oldukları iddia edilen 2 genç polis memurlarına da güçlük çıkardı. Şahıslar polis ekiplerince sorgudan geçirilirken, cezai işlem için polis merkezine götürülmek istenen şahıslar bu kez de polis aracına binmemek için direndi. Polis ve bekçilerin adeta sabır sınavına girdiği olayda uzun süre direnen şahıslar, polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. - AKSARAY