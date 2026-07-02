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Motosikletli trafik canavarları jandarmadan kaçamadı

Motosikletli trafik canavarları jandarmadan kaçamadı
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Aksaray'da karayolunda akrobatik hareketler yaparak trafiği tehlikeye atan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan 4 motosiklet sürücüsü jandarma tarafından yakalandı. Sürücülere yaklaşık 300 bin lira ceza kesilirken, motosikletler trafikten men edildi.

Aksaray'da hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayarak karayolunda akrobatik hareketler yapan ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlayan 4 motosiklet sürücüsü, jandarmanın takibiyle yakalandı. Gençlere yaklaşık 300 bin lira ceza kesilirken, motosikletler trafikten men edildi.

Olay, Aksaray-Adana kara yolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletlerle akrobasi hareketleri yaparak hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canlarını hiçe sayarak trafiği tehlikeye düşüren 4 genç, o anları arkadaşlarına kayda aldırıp, görüntüleri daha sonra sosyal medyada paylaştı. Sosyal medya üzerinde görüntüleri fark eden jandarma ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatarak şahısların peşine düştü. Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı Taşpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Trafik Jandarması ekiplerince yapıla çalışmalarda sürücülerin Z.T. (19), E.U. (21), A.A. (18) ve R.Ö. (24) olduğu tespit edildi. Aksaray'ın merkeze bağlı Taşpınar beldesinde oldukları belirlenen 4 genç yakalandı. Gençlere tescilsiz ve plakasız motosiklet kullanmak, sürücü belgesiz ve kasksız araç sevk etmek, trafik güvenliği ve düzenine ilişkin diğer kuralları ihlal etmekten yaklaşık 300 bin lira ceza kesildi. Motosikletler trafikten men edilirken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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