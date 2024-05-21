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Aksaray'da 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

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Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.

Aksaray'da yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken sürücü gözaltına alındı.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Pir Ali Sultan Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Y.Ç.Ş. isimli çocuğa yolda seyreden B.Ö. (43) idaresindeki otomobil çarptı. Çarpma nedeniyle çocuk bacaklarından yaralanırken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan çocuk, ambulansa Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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