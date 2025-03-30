Trump, 'Çok kızgınım' dediği Putin ile görüşeceği tarihi açıkladı

Trump kritik tarihi verdi! Putin ile bir araya geliyor
Başörtüsü düşmanı sendika başkanı, Türk büyükelçiliği önünde tehditler savurdu

Türk büyükelçiliği önünde Türkiye'ye tehditler savurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokak terörü soygunu perdeleme çabasıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajında muhalefete sert sözler
Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Bu camide bayram namazı 3 kez kılındı

Aksaray'da 5 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Ölü Bulundu

Aksaray'da 5 Yaşındaki Çocuk Sulama Kanalında Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Çimeli köyünde şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki Sinan Yavaş, sulama kanalına düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Aksaray'da şeker toplamaya çıkan 5 yaşındaki çocuk, sulama kanalına ölü bulundu.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Çimeli köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden şeker toplamak için çıktığı iddia edilen 5 yaşındaki Sinan Yavaş, evlerine yakın olan Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının yanından geçerken dengesini kaybederek kanala düştü. Su dolu kanala düşen küçük çocuk akıntının kuvvetli olmasıyla kısa sürede gözden kaybolurken, çocuğun sulama kanalına düştüğünü gören bir vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kanalda arama çalışması başlattı. Boğularak ölen çocuk, 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyünde köylüler tarafından bulundu. Olay yerine gelen ekiplerce sulama kanalından çıkarılan küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.