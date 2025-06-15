Aksaray'da 2 tane sıcak hava balonu düştü: İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var

AKSARAY - Aksaray'da Ihlara Vadisi'nden havalanan sıcak hava balonlarından ikisi gözlük kuyu mevkiine düştü. İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var.