Aksaray'da 2 tane sıcak hava balonu düştü: İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var

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Aksaray'da 2 tane sıcak hava balonu düştü: İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var
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Aksaray'da 2 tane sıcak hava balonu düştü: İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var Aksaray'da Ihlara Vadisi'nden havalanan sıcak hava balonlarından ikisi gözlük kuyu mevkiine düştü.

Aksaray'da 2 tane sıcak hava balonu düştü: İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var

AKSARAY - Aksaray'da Ihlara Vadisi'nden havalanan sıcak hava balonlarından ikisi gözlük kuyu mevkiine düştü. İlk belirlemelere göre 1 ölü, 19 yaralı var.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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