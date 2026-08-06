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Aksaray'da genç, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı

Aksaray'da genç, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklandı
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Aksaray'da 17 yaşındaki İ.Ç., tartıştığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı. Olay gece yarısı meydana geldi; ihbar üzerine sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Aksaray'da 17 yaşındaki çocuk, tartıştığı arkadaşı tarafından sırtından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, gece yarısı Hasas Mahallesi Hasas Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki İ.Ç., ismini bilmediğini iddia ettiği arkadaşıyla bir konu nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce kimliği henüz belirlenemeyen kişi, İ.Ç.'yi sırtından bıçakladı. Mahalle sakinlerinin kavga seslerini duyup 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis olayla ilgili inceleme başlatırken, sağlık ekipleri yaralı çocuğu ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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