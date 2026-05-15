Aksaray'da cezaevinde tatbikat alarmı

Aksaray'da cezaevinde düzenlenen olağanüstü hal tatbikatı, polis, itfaiye, AFAD gibi tüm ekipleri alarma geçirdi.

Aksaray Ceza ve İnfaz Kurumu'nda olağanüstü hal tatbikatı gerçekleştirildi. Aniden gerçekleştirilen tatbikat 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla başladı. Bunun üzerine polis, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri adeta alarma geçti. İhbarın ardından tüm ekipler kısa sürede cezaevine intikal ederken, cezaevi girişinde polis ve jandarma tarafından tedbir alındı. Tatbikatın muhtemel acil durumlara karşı hazırlık amacıyla düzenlendiği öğrenildi. Tatbikat sırasında personelin müdahale süreleri ve koordinasyonu da test edildi. Tatbikatın ardından ekipler normale döndü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı