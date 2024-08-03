Akran zorbalığı kamerada! Genç kızı tekme tokat dövüp yerlerde sürükledi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çekildiği tahmin edilen görüntüler infiale yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kızın, başka bir kızı tekme tokat dövüp yerlerde sürüklediği görüldü. Çevredeki gençlerin ise kavgayı ayırmayıp daha da körüklemesi dikkatlerden kaçmadı.
Muğla'da genç bir kız, başka bir kızı tekme tokat döverek yerlerde sürükledi.
Marmaris'te akran zorbalığı kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda genç bir kızın, başka bir kız tarafından tekme tokat dövüldüğü görüldü.
AYIRMAK YERİNE KAVGAYI KÖRÜKLEDİLER
Arkadaşını saçından tutup yerlerde sürükleyen genç kızı, çevredeki arkadaşlarının ayırmak yerine daha da kışkırtması dikkat çekti. Öte yandan arkadaşı tarafından darbedilen genç kızın sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.