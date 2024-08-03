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Akran zorbalığı kamerada! Genç kızı tekme tokat dövüp yerlerde sürükledi

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde çekildiği tahmin edilen görüntüler infiale yol açtı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kızın, başka bir kızı tekme tokat dövüp yerlerde sürüklediği görüldü. Çevredeki gençlerin ise kavgayı ayırmayıp daha da körüklemesi dikkatlerden kaçmadı.

Muğla'da genç bir kız, başka bir kızı tekme tokat döverek yerlerde sürükledi.

Marmaris'te akran zorbalığı kameraya yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda genç bir kızın, başka bir kız tarafından tekme tokat dövüldüğü görüldü.

AYIRMAK YERİNE KAVGAYI KÖRÜKLEDİLER

Arkadaşını saçından tutup yerlerde sürükleyen genç kızı, çevredeki arkadaşlarının ayırmak yerine daha da kışkırtması dikkat çekti. Öte yandan arkadaşı tarafından darbedilen genç kızın sağlık durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yok.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Marmaris Muğla Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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Yorumlar (34)

Ahmet köfteci:

aile terbiyesinin geldiği son nokta

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Murat Celik:

CHP Z kuşağı

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Ozzy Bjk:

Murat Çelik; dikkat et CHP seni de Z Kuşağı yapmasın.

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Ali Murat Gokcan:

o sinirle vuran kızı bi başka güçlü kız dövmesi lazım kendine gelmesi lazım

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yanıtYanıtla
Mana ve Mantık:

Kimse kimseyi ayırmak zorunda olmamalı. Bir kavga olunca ben hep kaçıyorum. İzlemiyirumda. İzlemek emin değilim doğrumu yanlışmı. Kavgayı alevlendirecek türde izlemek günah sayılabilir. Yani horoz dövüştürmek.. kışkırtmak.. türlerinde izlemek.. günah yazabilir.

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yanıtYanıtla
Goethegitme:

Sen de manâ da yok mantıkta!

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ali tartan:

Ne anlatıyon sen ya

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Ali Murat Gokcan:

sana zarar gelmeyecek bi kavgayı ayırmak iyidir silah bıcak yoksa araya girmek iyidir

yanıt95
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İbrahim GÖK:

Sen kimsin yahu sürekli farklı, tuhaf isimlerle tuhaf, alakasız yorumlar yapıyorsun. Hep farklı isimler kullanıyorsun ama aynı kişi olduğuna adım gibi eminim. Tedaviye ihtiyacın olabilir. Ciddiyim.

yanıt87
yanıt4
Caner Alp:

Senin yaş kaç 8 yada 9 mu

yanıt48
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