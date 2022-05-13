Akrabam deyip evine aldığı sütçüyle birlikte oldu, ilişkiden olan çocuğu kocasının nüfusuna geçirdi

Televizyon ekranlarında yaşanan bir olay daha öğrenenleri şok etti. Bir televizyon programında ortaya çıkan olayda Berkan isimli vatandaş, eşinin 'akrabam' diye tanıtarak eve çağırdığı sevgilisi ile yüzleşince stüdyoda gergin anlar yaşandı.

BİR SÜRE BİRLİKTE YAŞADIKLARINI İTİRAF ETTİ

Mağdur olduğunu ifade eden Berkan isimli kişi eşi Mihriban'ın uzaktan akrabası olarak tanıttığı Ferhat'ın bir süre kendilerinde kalması için yanına çağırdığını söyledi. Berkan, eşi ve Ferhat'ın hareketlerinden şüphelenip olayı biraz araştırınca Ferhat'ın, eşi Mihriban'ın akrabası değil sevgilisi olduğunu öğrendiğini söyledi.

MAHALLEDE SÜT SATARKEN TANIŞMIŞLAR

Eşiyle evlendikten sonra çocuk sahibi olduğunu söyleyen Berkan, daha sonra çocuğun kendisinden değil, Ferhat'tan olduğunu öğrendiğini anlattı. Canlı yayına bağlanan Ferhat ise, daha önce sütçülük yaptığını, Mihriban ile mahallede süt satarken tanıştığını ve daha sonra birlikte olduklarını iddia etti.

BARIŞMA TEKLİFİ ETTİ

4 ay boyunca Ferhat ile kaçan eşi ve çocuğundan haber alamayan Berkan, savcılığa başvurmasının ardından Mihriban'ın kendisine ulaşarak barışma teklif ettiğini söyledi. Ferhat ise Mihriban'a ve çocuğa sahip çıkacağını ifade ederek, Berkan ile Mihriban'ın boşanma davasının sonuçlanmasının beklediğini söyledi. İkili karşılıklı suçlamalarda bulunurken çocuğun ise devlet yurdunda kaldığı öğrenildi.

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