Akrabam deyip evine aldığı sütçüyle birlikte oldu, ilişkiden olan çocuğu kocasının nüfusuna geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akrabam deyip evine aldığı sütçüyle birlikte oldu, ilişkiden olan çocuğu kocasının nüfusuna geçirdi

Haberler.com - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Akrabam deyip evine aldığı sütçüyle birlikte oldu, ilişkiden olan çocuğu kocasının nüfusuna geçirdi

Televizyon ekranlarında yine akıl almaz bir olayın yaşandığı ortaya çıktı. Bir televizyon programında Berkan isimli vatandaş, eşinin 'akrabam' diye tanıtarak eve çağırdığı sevgilisi ile yüzleşince stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Televizyon ekranlarında yaşanan bir olay daha öğrenenleri şok etti. Bir televizyon programında ortaya çıkan olayda Berkan isimli vatandaş, eşinin 'akrabam' diye tanıtarak eve çağırdığı sevgilisi ile yüzleşince stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Mağdur olduğunu ifade eden Berkan isimli kişi eşi Mihriban'ın uzaktan akrabası olarak tanıttığı Ferhat'ın bir süre kendilerinde kalması için yanına çağırdığını söyledi. Berkan, eşi ve Ferhat'ın hareketlerinden şüphelenip olayı biraz araştırınca Ferhat'ın, eşi Mihriban'ın akrabası değil sevgilisi olduğunu öğrendiğini söyledi.

Eşiyle evlendikten sonra çocuk sahibi olduğunu söyleyen Berkan, daha sonra çocuğun kendisinden değil, Ferhat'tan olduğunu öğrendiğini anlattı. Canlı yayına bağlanan Ferhat ise, daha önce sütçülük yaptığını, Mihriban ile mahallede süt satarken tanıştığını ve daha sonra birlikte olduklarını iddia etti.

4 ay boyunca Ferhat ile kaçan eşi ve çocuğundan haber alamayan Berkan, savcılığa başvurmasının ardından Mihriban'ın kendisine ulaşarak barışma teklif ettiğini söyledi. Ferhat ise Mihriban'a ve çocuğa sahip çıkacağını ifade ederek, Berkan ile Mihriban'ın boşanma davasının sonuçlanmasının beklediğini söyledi. İkili karşılıklı suçlamalarda bulunurken çocuğun ise devlet yurdunda kaldığı öğrenildi.

Haberler.com - 3. Sayfa

Fulya Öztürk, Yasak aşk, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title